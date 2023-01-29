Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 41 bin 250 dal bandrolsüz sigara, bin 501 dal bandrolsüz makaron, bin 120 adet ağızlık filtresi, 716 adet kilitli poşet ve 154 kilo kıyılmış tütün ele geçirilirken, 4 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 41 bin 250 dal bandrolsüz sigara, bin 501 dal bandrolsüz makaron, bin 120 adet ağızlık filtresi, 716 adet kilitli poşet ve 154 kilo kıyılmış tütün ele geçirilirken, 4 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kaçak tütün ve bandrolsüz sigara satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde K.Ö., M.A., T.A. ve O.Ü.’nün işlettiği 4 farklı iş yerlerinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda, 41 bin 250 dal bandrolsüz sigara, bin 501 dal bandrolsüz makaron, bin 120 adet ağızlık filtresi, 716 adet kilitli poşet ve 154 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.