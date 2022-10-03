Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, akarsu, baraj, göl ve göletlerde denetim ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler, amatör olta balıkçıları, su kenarında piknik yapan vatandaşların yanı sıra köylerde ikamet eden vatandaşları suda boğulmalara karşı uyardı.

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