Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 23 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’nın uyuşturucu ile mücadele çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde kullanan D.E., V.E. ve R.B.’nin bulundukları araç Yurtbaşı Beldesi’nde durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda D.E.’nin üzerinde 2 adet satışa hazır paket halinde 23 gram metamfetamin maddesi ve bir adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.