Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ dolayısıyla sokak hayvanlarını unutmayarak mama desteğinde bulundu.

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ dolayısıyla Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü kıyısında ve Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde bulunan hayvanları ziyaret ederek mama desteğinde bulundu. Ekipler daha sonra, Avukat Rasim Küçükel Ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelerek ‘Hayvan hakları ve hayvan sevgisi’ hakkında bilgilendirmelerde bulundu.