Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, HAYDİ uygulaması ve ‘Elinle Yaktığın Ormanı Gözyaşınla Söndüremezsin’ Projesi çerçevesinde okullarda öğrencileri bilgilendirdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, HAYDİ uygulaması ve ‘Elinle Yaktığın Ormanı Gözyaşınla Söndüremezsin’ Projesi çerçevesinde okullarda öğrencileri bilgilendirdi.

Jandarma ekipleri Harput Ekrem Uzel İlköğretim Okulunda öğrenim gören öğrencilere HAYDİ uygulaması tanıtımı ve hayvan sevgisinin aşılanması konularında bilgilendirme eğitimi ile orman yangınlarına karşı ‘Elinle Yaktığın Ormanı Gözyaşınla Söndüremezsin’ konularında bilgilendirmelerde bulundu. Eğitim faaliyetlerinin ardından öğrencilere ayrıca jandarma ekiplerince köpek gösterisi yapıldı.

Bilgilendirmelerden ve köpek gösterisinden memnun kalan öğretmen ve öğrenciler jandarma ekiplerine teşekkür etti.