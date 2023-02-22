Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 20 bin adet dolu makaron ve 25 kilo kıyılmış faturasız ve sevk irsaliyesiz kaçak tütün ele geçirildi.

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 20 bin adet dolu makaron ve 25 kilo kıyılmış faturasız ve sevk irsaliyesiz kaçak tütün ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kaçak tütün ve bandrolsüz sigara sevk edileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüpheli Ü.S.’nin bulunduğu araç tespit edilerek durduruldu ve arama yapıldı. Ekiplerce yapılan arama sonucunda 20 bin adet dolu makaron ve 25 kilogram kıyılmış faturasız ve sevk irsaliyesiz kaçak tütün ele geçirildi.