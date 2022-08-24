Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Karakoçan İlçe Başkanlığı binasına gece saatlerinde hırsız girdi. Kapıyı ve camı kırarak içeri giren hırsız, partinin bilgisayarını çaldı. Sabah geldiğinde durumu fark eden partililer, durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Tayini çıkan Gönen Emniyet Müdürü Metin Kartal veda etti

Tayini çıkan Gönen Emniyet Müdürü Metin Kartal veda etti

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