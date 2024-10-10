Doğu Su ve Doğa Sporları Spor Kulübü tarafından Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve EKUT Derneği personeline sualtı arama kurtarma eğitimi verildi.

Eğitim gören personel Keban baraj gölünde 19 metre derinliğe atılan cansız mankeni bulmak için arama yaptı. Kursiyerler, muhtemel bir boğulma ve kayıp durumunda su altında arama teknikleri konusunda eğitim almaya devam ediyor. Öte yandan, boğulma ve kayıp dışında su üzerinde tehlike yaşayan kişilerin kurtarılması konusunda Keban Jandarma Komutanlığı asayiş bot timi, insansı cankurtaran aracı fasty’in kullanımı hakkında personele bilgi verdi.

Doğu Su ve Doğa Sporları Spor Kulübü Başkanı Ayaz Ziya Kaya yaptığı açıklamada, ’’Doğu Su ve Doğa Sporları Spor Kulübü olarak personelin tüm zorlu şartlarda arama yapabilmesi için su altında görüş mesafesinin en kotu olduğu yerlerde eğitim veriyoruz. Profesyonel bir ekip kurulması için ekibin tüm zorlu şartlara hazırlıklı olması gerekiyor. Eğitim programının devam etmesi durumunda kış şartları başta olmak üzere farklı su koşullarında eğitimler vermeye devam edeceğiz’’ dedi.