Elazığ’da istatistik bilgi sistemi toplantısı düzenlendi .

Elazığ’da tarım ürünlerinin ekiliş ve verim tahmin çalışmalarını yapmak, tarımla ilgili istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve tarımsal envanterin oluşturulmasını sağlamak amacıyla istatistik bilgi sistemi toplantısı düzenlendi. Tarımla ilgili istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını sağlamak amacıyla, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç başkanlığında, şube ve ilçe müdürlerinin katılımıyla istatistik bilgi sistemi toplantısı gerçekleşti. Toplantıda, üretim değerlendirme ve istatistik bilgi sistemi hakkında bilgiler verildi.