Elazığ’da düzenlenen ‘İslam ve Medeniyet 3. Uluslararası Sempozyumu’ büyük ilgi gördü.

Elazığ valiliği, belediyesi ve FÜ tarafından ‘İslam ve Medeniyet 3. Uluslararası Sempozyumu’ bu yıl İslam medeniyetinin kurucu unsurları ‘Kur-an - Sünnet- Akıl’ alt başlığı ile Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı. Sempozyuma; Vali Dr. Ömer Toraman, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Kahraman, İl Müftüsü İrfan Üstündağ, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Özdemir, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, ulusal ve uluslararası üniversitelerden bilim insanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Yaklaşık 10 gündür Gazze’de Müslüman Filistin halkına karşı gösterdiği insanlık dışı saldırıları nedeniyle işleyen İsrail’i kınadığını dile getiren Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “İslam medeniyeti, İslam’ın doğuşundan günümüze kadar, Müslümanların yaşadığı ve yerleştiği bölgelerde, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler ile bu toplumların ortaklaşa gerçekleştirdiği düşünce, bilim, edebiyat, sanat ve mimari alanlarındaki gelişmelerin tümünü kapsar. İslam medeniyeti Hz. Muhammed’in, Mekke’de Hira mağarasında aldığı ‘Yaradan Rabbinin Adıyla Oku’ emriyle başlamış, medeniyet anlayışının temeline insanı koymuş, onun maddi ve manevi yönlerini geliştirerek yaşam hakkı ile hukukunu temel ilke edinmiştir. Bu medeniyetin temel hedefi; kurucu unsuru olan insanı, Ahsen-i takvim yani mükemmellik mertebesine ulaştırmaktır. Bugün İlahiyat Fakültemizin destekleriyle, yurt içi ve yurt dışından birbirinden değerli bilim insanlarımız katıldığı sempozyumun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Kahraman, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hayatı ve İslam medeniyeti konusunda çeşitli bilgiler sundu.

Konuşmaların ardından Vali Toraman günün anısına Prof. Dr. Kahraman’a plaket takdim etti.