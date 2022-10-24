Elazığ’da bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ’da bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olayı fail ya da faillerinin tespit ve yakalanmalarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Olayla ilgili başlatılan çalışmada ekipler, iş yeri kasasından 10 bin lira nakit parayı çalanın M.Y. (30) olduğunu tespit etti. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

M.Y., İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.