Elazığ Belediyesi tarafından personellere ve vatandaşlara, ‘İlk Yardım ve Temel Yaşam Desteği’ semineri verildi.

Elazığ Belediyesi tarafından personellere ve vatandaşlara, ‘İlk Yardım ve Temel Yaşam Desteği’ semineri verildi.

Elazığ Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeline ve vatandaşlara, meydana gelebilecek kazalara erken ve bilinçli müdahalelerin yapılabilmesi amacıyla ‘İlk Yardım ve Temel Yaşam Desteği’ semineri verdi. Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi (EBEGEM)’de gerçekleştirilen programda, Sağlık Teknikeri Eda Çetiner tarafından ilk yardım, temel yaşam desteği, koma pozisyonu, şok pozisyonu, kalp masajı, suni solunum, bilinç değerlendirme ve kaza anında ilk müdahale konularında uygulamalı olarak bilgiler verildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program sonunda Sağlık Teknikeri Çetiner, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Çetiner, seminer programlarının belirlenen periyotlar çerçevesinde devam edeceğini belirtirken katılımcılar da sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti ifade etti.