Elazığ Belediyesi, larva, uçkun ve diğer vektörlere karşı yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını kış aylarında da sürdürüyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ilaçlama çalışmalarını artıran Elazığ Belediyesi ekipleri; larva, uçkun ve diğer vektörlere karşı kanalizasyon bacaları ve yağmurlama giderlerinde üremelerini engellemek için yoğun mesai harcıyor. Larva ve uçkunların üreme alanları yapılan ilaç uygulamalarıyla temizlenirken, kent genelinde devam eden çalışmalarla muhtemel sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması için kış aylarında da ekiplerin kapsamlı bir şekilde ilaçlama çalışmalarına devam ettiği, çalışmaların düzenli periyotlarla sürdürüleceği kaydedildi.