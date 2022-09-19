Elazığ’da protokol üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şubesi’nde gazilerle bir araya geldi.

Elazığ’da protokol üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şubesi’nde gazilerle bir araya geldi.

19 Eylül Gaziler günü etkinlikleri çerçevesinde Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8.Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Celal Sel , Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen ve diğer protokol üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şubesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Vali Toraman ve beraberindekiler, gazilerle bir süre sohbet etti.

Dernek Başkanı Mehmet Namık Bulut ise anlamlı günde kendilerini ziyaret eden protokole teşekkür etti.