Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kovancılar-Bingöl karayolunda 23 BA 183 plakalı otomobil ile bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Kovancılar Belediyesi İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kovancılar Belediyesi arama kurtarma ekipleri yaralıları araçlardan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar Elazığ’da çeşitli hastanelere kaldırılırken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.