Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Adnan Kahveci Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 23 AAD 514 plakalı otomobil, 23 EG 773 plakalı otomobile çaptı. Kazada, biri ağır 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.