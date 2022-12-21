Elazığ’da Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Elazığ’da Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde ve Elazığ Valisi Ömer Toraman’ın başkanlığında yapılan protokol törenine, Belediye Başkanı Sayın Şahin Şerifoğulları, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve ilgili şube müdürleri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, “ Özellikle sporun desteklenmesi adına beden eğitimi öğretmenlerimiz ile toplantı yapmıştık. Arkadaşlara oradaki irademizi belirttik. İdare olarakta sıkıntı yaşamamaları adına inşallah bu, katkı sağlayacak. Spor alanında aynı iradenin inşallah bizimde himayelerimizin yansımasıyla sonuçlanacak ve hızlı bir şekilde verim alacağız” dedi.