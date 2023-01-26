Elazığ’da iklim faktörlerinin etkisiyle bitki bünyesinde meydana gelen değişikliklerin ve vejetasyon devresi içerisindeki belirli ve kritik dönemlerin tarihleri ile tespit edilmesi için hububat ve meyve ağaçlarında fenolojik gözlem çalışması yapıldı.

Elazığ’da iklim faktörlerinin etkisiyle bitki bünyesinde meydana gelen değişikliklerin ve vejetasyon devresi içerisindeki belirli ve kritik dönemlerin tarihleri ile tespit edilmesi için hububat ve meyve ağaçlarında fenolojik gözlem çalışması yapıldı.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tahıllarda ekim, çimlenme, sapa kalkma, başaklanma, çiçeklenme, erme-hasat, meyve ağaçlarında tomurcuklanma, çiçek açma, olgunlaşma, yaprakların sararıp dökülmesi, gibi olayların meydana geliş zamanlarının kontrolü ve üreticilerin mahsulleri ile ilgili karşılaşacağı sorunlarla ilgili erken müdahale etmek amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde merkeze bağlı Muratçık, Koruk, Körpe köyleri ve Şahinkaya Mahallesi’nde hububat ve meyve ağaçlarında fenolojik gözlem çalışmaları yapıldı.

Çalışmaların belirli periyotlar ile süreceği bildirildi.