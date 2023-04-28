Elazığ’da süne zararlısının hububat alanında yoğunluğunu tespit edebilmek için inceleme yapıldı.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğü ve Kovancılar İlçe Tarım Müdürlüğünden teknik personellerin katılımı ile süne zararlısının hububat alanlarındaki yoğunluğunu tespit etmek için inceleme yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğü ve Kovancılar ilçe Tarım Müdürlüğünden teknik personelin katılımı ile hububat alanlarında süne zararlısının yoğunluğu tespit çalışması yapıldı. Ekipler, Demirci, Mirahmet, Bayramyazı ve Yazıbaşı köyleri ile Kovancılar ovasında süne kıymetlendirme sürveyi yaptı.