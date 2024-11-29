Elazığ’da Okul Sporları kapsamında düzenlenen hentbol ve güreş müsabakaları tamamlandı.

Elazığ’da Okul Sporları kapsamında Hentbol Yıldızlar Kız ve Erkek okul sporları birinciliği ve okullar arası Gençler A Güreş İl Şampiyonası müsabakaları düzenlendi. Hentbol müsabakasına 2 kız 2 erkek takım olmak üzere toplam 64 sporcu ve güreş şampiyonasına ise toplam 45 sporcu katılım sağladı. Müsabakalarda, dereceye giren takımlara madalya takdimi yapıldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Okul Sporları kapsamında il genelinde düzenlenen Hentbol Yıldızlar Kız ve Erkek oku sporları birinciliği ve Okullar arası Gençler A Güreş İl Şampiyonası müsabakalarına yoğun ilgi ve katılım gerçekleştirildi. Sporcularımız ciddi bir emek harcayarak mücadele ettiler. Düzenlenecek olan grup müsabakalarında ve şampiyonlarda sporcularımıza başarılar diliyor, dereceye giren takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz” denildi.