Elazığ’da düzenlenen ‘Hemşirelikte Güçlendirme’ konulu konferans yoğun ilgi gördü.

Elazığ’da düzenlenen ‘Hemşirelikte Güçlendirme’ konulu konferans yoğun ilgi gördü.

Türk Hemşireler Derneği Elazığ Şubesi tarafından ‘Hemşirelikte Güçlendirme’ konulu konferans düzenlendi. Fırat Üniversitesi Hastanesinde düzenlenen konferansa, Hastane Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Murat Gönen, hastane yöneticileri, hemşireler, Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenleri ve çok sayıda hemşirelik öğrencileri katıldı.

Derneğin 1933 yılında kurulduğunu aktaran Türk Hemşireler Derneği Başkanı Doç. Dr. Azize Atlı Özbaş, “Derneğin temel amacı, halkımızın hak ettiği nitelikte sağlık bakımını almasıdır. 16 tane temsilcilik 20’ den fazla da şube ile beraber hizmetlerimizi i yürütüyoruz. Derneğin en aktif çalışan şubelerinden biriside Elazığ şubesidir. Bugün de Elazığ’daki meslektaşlarımızla bir araya geldik. Hep beraber halkımızın hak ettiği nitelikte bakım alınmasının önünde ne gibi engeller olduğunu ve bu engelleri aşmak için ne yapabileceğimiz konusunu tartıştık” dedi.