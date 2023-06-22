Elazığ’da Kurban Bayramı öncesi ekipler, hayvan sevkiyatları ile ilgili gerekli belge kontrolleri için yol denetimleri yaptı.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlü, Kurban Bayramı öncesi denetimleri sıklaştırdı. Denetimler çerçevesinde Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Teknik Personeli tarafından hayvan sevkiyatları ile ilgili gerekli belge kontrolleri için yol denetimlerini yapıldı.

Denetimlerde gerekli olan belge kontrolleri yapılırken, kontrollerin Kurban Bayramı’na kadar süreceği ifade edildi.