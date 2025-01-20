Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı tarafından, 16-17 Ocak 2025 tarihlerinde Elazığ’da hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele konulu hizmet içi eğitim düzenlendi.

Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitime, il ve ilçe müdürlüklerimizde görevli 86 veteriner hekim katıldı. Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı uzmanları tarafından verilen eğitimde, teorik bilgilere ek olarak interaktif soru-cevap ve tartışma yöntemleri kullanıldı. Eğitimde, sahada görev yapan veteriner hekimlere başta hayvan hastalıkları, hastalıklarla mücadele yöntemleri, ari işletme çalışmaları, hayvan hastalıkları tazminatları, epidemiyoloji çalışmaları, hayvan hareketleri ve kimliklendirme olmak üzere birçok önemli konu aktarıldı.

Ayrıca, TÜRKVET, PETVET, Veteriner Bilgi Sistemi (VETBİS), Veteriner Laboratuvar Bilgi Sistemi (VELBİS) gibi sistemlerin kullanımı, ev hayvanları ve muayenehane-polikliniklere yönelik çalışmalar ve mevzuatlardaki güncel gelişmeler hakkında detaylı bilgiler verildi.^