Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden sporcu Eshabil Fidan’ın isminin verildiği Havalı Silahlar Yıldızlar Yarışması Elazığ’da sona erdi.

Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden sporcu Eshabil Fidan’ın anısına düzenlenen Havalı Silahlar Yıldızlar Yarışması’na Elazığ ev sahipliği yaptı. 7-8 Ağustos tarihlerinde Elazığ Havalı Silahlar Atıcılık Poligonu’nda gerçekleştirilen organizasyona toplam 9 il 23 kulüp katıldı. 10 metre havalı tabanca ve tüfek disiplinlerinde yapılan müsabakalarda yeni Türkiye derecesi yapılarak kayıtlara geçti. 40 atış, 415 puan ile derece yapan Aksaray’dan Çevre Gençlik Spor Kulübü sporcusu olan Abdullah Eren organizasyona damga vurdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde yapmış olduğumuz ve bölgede bir ilk olan Havalı Silahlar Atış Poligonu ilk müsabakası 7 Ağustos tarihinde yapılarak start vermişti. 8 Ağustos tarihinde ise son atışlar yapılarak finish verdi. Düzenlenen müsabakada Aksaray ilinden katılım gösteren ve Aksaray Kültür Çevre Gençlik Spor Kulübü sporcusu olan Abdullah Eren 40 atış ile 415 puan elde ederek yeni Türkiye derecesini ilimizde yaparak büyük bir başarıya imza attı. Daha nice sporcular yetiştirerek yeni başarılara imza atacağız inşallah. Öncelikle bu yeni başarıya imza atan Aksaray Kültür Çevre Gençlik Spor Kulübü sporcusu Abdullah Eren’i yarışmaya katılan tüm sporcuları ve antrenörlerini tebrik ediyoruz” denildi.