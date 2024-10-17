Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, sahada görev yapan doktor ve yardımcı sağlık personeline yönelik hastane öncesi obstetrik aciller eğitimi düzenlendi.

İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı eğitim birimi tarafından düzenlenen etkinliğe 21 kursiyer katıldı. Teorik ve uygulamalı olarak 2 gün devam eden eğitim sırasında katılımcılara doğum eylemi, doğumda ve gebelik sürecinde görülebilecek komplikasyonlar, yenidoğan bakımı ve resüsitasyonu konusunda çeşitli bilgiler verildi. Eğitim sonunda, kursiyerler tarafından eğitim sürecini yakından takip eden İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Hatice Yıldırım’a yapılan geri bildirimlerle karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.