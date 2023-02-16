Elazığ’da ağır hasar alan cami minaresi, ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Elazığ’da ağır hasar alan cami minaresi, ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem, 10 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinde binlerce insan hayatını kaybederken, yine binlercesi yaralandı. İkinci depremde Elazığ’da bir bina yıkılırken 2 kişi de hayatını kaybetti. Hasar tespit çalışmaları sonrasında Elazığ’da 587 binadaki 3 bin 675 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. Ayrıca 129 binadaki 741 bağımsız birimin orta hasarlı, 1118 binada yer alan 12 bin 204 bağımsız birimin az hasarlı, 541 binadaki 7 bin 371 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi. Öte yandan, ağır hasar alan cami minarelerinin yıkımı sürüyor. Son olarak merkez Hicret Mahallesi’nde bulunan ve ağır hasar alan Hicret Cami minaresi de ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.