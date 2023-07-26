Elazığ tarihinde ilk olma özelliği taşıyan Harput Cup Tenis Turnuvası, yarın düzenlenecek olan kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Elazığ Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Tenis Federasyonu’nun ortaklaşa organize ettiği Harput Cup Tenis Turnuvası başlıyor. Elazığ tarihinde ilk olma özelliği taşıyan organizasyon 27 Temmuz Perşembe günü Harput’ta düzenlenecek olan kortej yürüyüşüyle başlayacak. Harput Balakgazi Tesisleri’nden Sarahatun Cami Meydanı’na kadar gerçekleştirilecek olan yürüyüşün ardından resmi açılış programı yapılacak. Açılış konuşmalarının ardından Vali Ömer Toraman ile Federasyon Başkanı Durmuş arasında bir gösteri maçı organize edilecek.

Birçok sporcunun katılım sağlayacağı müsabakalar 30 Temmuz’a kadar Elazığ’daki tenis kortlarında yapılacak.