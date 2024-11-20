Elazığ’da hafızlık belgelerini almaya hak kazanan öğrenciler için program gerçekleştirildi.

Altınçevre Yatılı Erkek Kur’an Kursunda hafızlık belgelerini almaya hak kazanan öğrenciler için bir program düzenlendi. Ailelerin katıldığı programda öğrencilere hafızlık belgeleri İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Hac ve Umre Şube Müdürü Ahmet Topuz ve Altınçevre Kuran Kursu Yöneticisi Ebubekir Yazar tarafından takdim edildi.

Ayrıca, Kur’an kursu öğrencilerinden Kur’an-ı Kerim’i yüzüne güzel okuma yarışmasında Elazığ’ı temsil eden Talha Melih Eroğlu ve hafızlık yarışması Türkiye finalinde Elazığ ve bölgeyi temsil eden Nuh Eren Soğanlı ödüllendirildi.

Program, öğrencilerle birlikte çekilen toplu fotoğraflarla sona erdi.