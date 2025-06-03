Elazığ’da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. idaresindeki 06 CVA 427 hafif ticari araç ile Ö.Ç. yönetimindeki 23 AAY 240 motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.