Elazığ’da Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibi’nin sahnelediği ‘Güler misin Ağlar mısın’ adlı tiyatro büyük beğeni topladı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek tiyatro severlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibi’nin sahnelediği ’Güler misin Ağlar mısın’ adlı oyun, yoğun ilgi görerek kapalı gişe oynandı. Ücretsiz olarak sergilenen oyun, izleyicilerden tam not aldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Gençlik Merkezi olarak, gençlerimizin yeteneklerini ortaya koyabilecekleri ve özgüvenlerini artıracakları etkinliklere büyük önem veriyoruz. Tiyatro ekibimizin başarısı, gençlerimizin sanata olan ilgisinin somut bir göstergesidir. Bu tür organizasyonlarla hem gençlerimize hem de halkımıza kültürel bir katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.