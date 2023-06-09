Elazığ’da 130 sporcunun katılımı ile düzenlenen 3x3 Basketbol Gençlik Kupası Müsabakaları sona erdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 3x3 Basketbol Gençlik Kupası müsabakaları sona erdi. 6 Haziran tarihinde Çok Amaçlı Spor Merkezi’nde 13 il, 26 takım ve 130 sporcunun katılımı start verilen Sokaklar Bizim Kupalar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası Bölge Müsabakaları 4 gün sürdü. Kıyasıya mücadeleler sonrası sona eren turnuvada, birinci olan kız ve erkek takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Birinci olan takımlar Nevşehir’de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Erkeklerde şampiyonluğa Elazığ takımı, kızlarda ise Muş ekibi ulaştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimiz ev sahipliğinde 13 ilin katılımı ile gerçekleşen Sokaklar Bizim Kupalar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası Müsabakalarını yoğun bir katılım ile gerçekleştirdik. Gençlik kupasında başarı elde eden tüm takımlarımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder; Turnuva sonucunda Gençlik Kupası Erkekler Bölge Şampiyonu olarak Nevşehir’de düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecek olan Elazığ Erkek Basketbol Takımına ve antrenörümüz Fatih Bozkurt’ a başarılar dileriz" denildi.