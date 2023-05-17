Ülke genelinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gençlik Kampı için kayıtlar Elazığ’da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gençlik Kampları’na 81 ilde olduğu gibi Elazığ’da da kayıtlar başladı.

Gençlerin bilişsel, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen kamplara başvuruların 16 Haziran’a kadar sürdüğü bildirildi.

Düzenlenecek Gençlik Kampları için gençlerini davet eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "İlimiz gençlerinin katılabileceği ücretsiz gençlik kamplarında çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacakları bir dönemin başvuruları başladı. Tamamıyla ücretsiz olan Gençlik Kamplarına geçtiğimiz dönem ilimizden 840 gencimizi gönderdik. Doğa, deniz ve çadır kamplarımız bakanlığımız ve bizler için önemli bir husus. Çünkü özellikle dezavantajlı olan kamp yapmamış, bulunduğu ilden dışarı çıkmamış gençlerimiz için büyük bir fırsat ve bu konu da önemli bir çalışma. Girişlerinden çıkışlara kadar bir birinden güzel etkinlik ve faaliyetlerle gençlerimizin yazı dolu dolu geçirecek, anılarına bir yenisini ekleyecek ve arkadaş çevrelerini genişletecek. Kamplara katılabilmek için şartları sağlayan gençlerimiz 16 Haziran’a kadar başvurabilirler. Kamplara katılacak gençlerimize şimdiden iyi eğlenceler diliyorum’’ dedi.