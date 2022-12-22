Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ’’Okul sporları faaliyet takviminde yer alan voleybol gençler kız-erkek müsabakaları çerçevesinde gençler voleybol müsabakaları başarı ile tamamlandı. Müsabakalarda dereceye girip gruplarda ilimizi temsil etmeye hak kazanan takımları tebrik eder grup mücadelelerinde başarılar dileriz’’ denildi.

Yakup Kılıç Spor Salonunda 30 Kasımda başlayan okul sporları gençler kız-erkek il şampiyonası müsabakaları sona erdi. Müsabakalara 16 kız ve 11 erkek takım toplamda 316 sporcu katılım sağladı. Kızlarda Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi Elazığ Final Ortaokulu, erkeklerde ise Vali Muharrem Göktayoğlu Anadolu Lisesi şampiyonluğa ulaştı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.