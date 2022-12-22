Elazığ’da okul sporları 2022-2023 sezonu gençler masa tenisi müsabakaları başladı.

Elazığ içme suyu isale hattı 2. kısım işinde çalışmalar sürüyor Elazığ içme suyu isale hattı 2. kısım işinde çalışmalar sürüyor

Elazığ’da okul sporları 2022-2023 sezonu gençler masa tenisi müsabakaları başladı.

Okul sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan gençler kız erkek gençler masa tenisi müsabakaları Yakup Kılıç spor salonu masa tenisi salonunda yoğun bir katılımla başladı. Gençler kız-erkek gençler masa tenisi müsabakaları il birinciliği müsabakaları 23 Aralıkta son bulacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ’’Okul sporları faaliyet takviminde yer alan gençler kız-erkek masa tenisi müsabakaları çerçevesinde masa tenisi müsabakaları yoğun katılım ile başlamıştır. Müsabakalara katılım sağlayan sporcu ve antrenörlerimize başarılar dileriz’’ denildi.