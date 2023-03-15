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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, “14 Mart tarihinde Yakup Kılıç Spor Salonunda başlayan okul sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan 3x3 Basketbol Genç Kız-Erkek İl Şampiyonası müsabakalarında dereceye giren takımlarımızı tebrik eder, grup müsabakalarında mücadele edecek takımlarımıza başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.

Okul sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan 3x3 Basketbol Gençler Kız-Erkek İl Şampiyonası müsabakaları sona erdi. Yakup Kılıç Spor Salonunda 13 takım 52 sporcunun kıyasıya mücadele edip ter döktüğü müsabakalarda dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını almaya hak kazandı. Genç Kızlarda Özel Bilgem Koleji, Genç Erkeklerde ise Ahmet Kabaklı Fen Lisesi şampiyonluğa ulaştı.

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