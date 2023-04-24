Elazığ’da genç girişimci Yavuz Akın, hiçbir destek almadan ekibiyle birlikte yürüttüğü Ar-Ge çalışması sonucu dronsavar üretti.

Elazığ’da daha önce devletten destek alarak yerli ve milli yapay zeka tabanlı ’yüz tanıma sistemi temelli geçiş kontrol sistemi’ geliştiren genç girişimci Yavuz Akın, bu kez de dronsavar yaptı. Yüzde 80’i yerli ve milli olan dronsavarın özellikle fiyatı ve kolay kullanımı ile ön plana çıkacağı öğrenildi. Savunma sanayiinde kullanılacak olan dronsavarın envantere eklenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Savunma sanayiine merakının 2018 yılında yaptığı projelerle başladığını belirten Yavuz Akın, "Tabii bu projelerin akabinde devam ettirdiğimiz işleri nasıl geliştirebiliriz diye düşündük. Yaptığımız işlerde savunma sanayii firmaları hangi teknolojileri kullanıyor, hangi alanda ülkemizi bir tık daha öteye götürebiliriz, ithal ettiğimiz ürünler nelerdir, bunların başlıca kullandığı teknolojiler neler, bunların araştırmalarını yaptık. 2020 yılında ticari faaliyetlerimizin içerisine Milli Savunma Bakanlığından onaylı evraklarımıza kavuştuk. Daha sonra hızlıca proje çalışmalarına başladık. Bu yıl inşallah nasip olursa prototipini şu an tamamladığımız dronsavar silahımızın tanıtımını yapacağız. Silahımız yaklaşık 6 aydır arkadaşlarımızla birlikte hummalı bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

"Savunma sanayiinin defans kısmında var olduğumuzu ülkemize ve dünyaya duyuracağız"

Yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını aktaran Akın, "Hamdolsun silahımızın prototipini istediğimiz vaziyete getirdik. Silahımızla ilgili nasip olursa ilgili kurumlardan başvuru izinlerini tamamladıktan sonra envantere girmesi için yine ilgili kurumlara başvurumuzu yapacağız. Bununla ilgili olarak geliştirmemiz gereken kullandığımız ürün içerisinde bazı ithal parçalar var. O ithal parçaları yerli olarak nasıl üretebiliriz diye hızlı bir çalışma yapıyorlar. 2. OSB’nin kurulumu devam ediyor. Bununla ilgili bir başvurumuz var. Önemli olan Elazığ Doğu Anadolu’da değil Türkiye’nin ilk 5’i içerisine sokmak. Bundan sonraki faaliyetlerimiz ve çalışmalarımız bunun üzerine devam edecek. 2023 yılında Cumhuriyet’in 100. yılında güzel projeler ile biz de savunma sanayiinin defans kısmında var olduğumuzu ülkemize ve dünyaya duyuracağız. Silahımızın yerli ve milli olması için arkadaşlarımız çalışmalarını devam ettirmektedir” diye konuştu.

Silahı en kısa sürede envantere sokmak istediklerini dile getiren Akın, "Envantere sokarken diğer firmalardan ayrıcalığımız fiyat performansı olacaktır. Eğer burada minimum bazda fiyatı istediğimiz endekste oturtabilirsek ve envantere sokarsak tüm birliklerle, kurumlarla çalışacağız. Fiyat performansı düşük, kullanımı basit bir silah olarak inşallah ülkemize kazandıracağız. Menzilimiz üzerine çalışmalar devam ediyor. Silahımız, terör faaliyeti yürüten teröristlerin kullandıkları kamikaze dronlarını etkisiz hale getirmek için minimum sevide fiyat endeksi olan bir ürün. Herhangi bir destek almadan bunları yapıyoruz” şeklinde konuştu.