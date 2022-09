Elazığ’da ‘Sokakta Satranç Var’ etkinliğinin 8’incisi büyük katılımla düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 8’incisi düzenlenen ‘Sokakta Satranç Var’ etkinliği parklara, meydanlara, plajlara, piknik alanlarına taşınıyor. Elazığ’da da bu sene Şehit Polis Fethi Sekin Mesire alanında düzenlenen etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Satranç İl Temsilcisi Esra Kılavuz Yalçın, il hakemleri, veliler ve sporcular katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Satranç sadece salonlarda, kapalı mekanlarda oynanan bir spor değil. Her yıl bu etkinlikte de gösterdiğimiz gibi, satrancı her yerde her koşulda oynayabilirsiniz. Mücadelenizin yeri, zamanı önemli değil. Satranç sporu yaparken herhangi bir engelinizin de önemi yok. İşte tam da bu sebeple, her yıl daha büyük bir coşku ile katılımcı sayımız artıyor ve keyifle spor yapıyoruz" denildi.