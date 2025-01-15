Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde yürütülen okullarda gıda güvenilirliği eğitimleri devam ediyor.

Gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek amacıyla Sarıkamış köyü Metin Doğan Ortaokulunda öğrencilere, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünün teknik personeli tarafından "gıda israfı, gıda kaybı ve gıdanı koru, su verimliliği ve israfı" konularında eğitim verildi. Program sonunda öğrencilerden "sende söz ver" sloganıyla söz alınırken, "gıdanı koru sofrana sahip çık" temalı bileklikler ve kalemler hediye edildi.