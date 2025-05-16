Elazığ’da ebelere yönelik Gebe Okulu eğitimleri sürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü, tarafından Sağlık Bakanlığının sağlıklı toplum ve sağlıklı nesiller yetiştirmeyi amaçlayan Gebe Okulu ve Her Gebeye Bir Ebe Programları kapsamında kamu, üniversite ve özel hastanelerde görevli ebelerin mesleki gelişimlerini desteklemek, bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik "doğuma hazırlık eğitimi" düzenlendi. 3 gün devam eden eğitim sırasında katılımcılara gebelik, doğuma hazırlık, yeni doğan bakımı, doğum ve doğum sonrası konularında çeşitli bilgiler verildi.

Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu, idareci, birim sorumlusu hekim ve çalışanlar tarafından eğitim programına katılan ebelere katılım belgesi verildi.