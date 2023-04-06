Okul Sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan Futsal İl Şampiyonası müsabakaları başladı.

Okul Sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan Futsal Yıldız Kız/Erkek İl Şampiyonası müsabakaları 15 Temmuz Şehitleri Spor salonunda 6 Nisan itibari ile başladı. 6 gün sürecek müsabakalar 13 Nisan tarihinde final maçlarının yapılması ile son bulacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada, “15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda 6 Nisan tarihinde başlayan okul sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan Futsal Yıldızlar Kız/Erkek İl Şampiyonası müsabakalarına katılım sağlayan tüm sporcu ve antrenörlerimize başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.