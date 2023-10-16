Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi görevlileri tarafından yaban hayatının doğal yaşamı, popülasyonunun takibi ve kaçak avlanmanın önlenmesi amacıyla farklı yerlere yerleştirilen, değişik ebat ve özelliklere sahip fotokapanların bakımları gerçekleştirildi.

Isıya ve harekete duyarlı olan, video ile fotoğraf çekme özelliği bulunan ve hayvanların doğal yaşamına ilişkin bilgilerin elde edilmesi için kullanılan fotokapanların bakım, konum ve kart değişim işlemleri yapıldı.

Hayvan popülasyonunun artması, korunması ve kayıt altına alınması adına önemli görevler gören fotokapanlar, ayrıca kaçak avlanmanın da önünü geçilerek kaçak avcıların tespit edilmesini sağlıyor.