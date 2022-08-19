Fırat Üniversitesi Teknokent yerleşkesinde Fırat’ın Çocukları İçin Teknoloji ve Yetkinlik Merkezi açıldı.

Fırat Üniversitesi Teknokent yerleşkesinde Fırat’ın Çocukları İçin Teknoloji ve Yetkinlik Merkezi açıldı.

Elazığ’da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Fırat Kalkınma Ajansı, Elazığ Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile Fırat Üniversitesinin destekleriyle Fırat Teknokent yerleşkesinde Fırat’ın Çocukları İçin Teknoloji ve Yetkinlik Merkezi açıldı. Açılan merkezde ilkokuldan üniversite düzeyine kadar bin 453 öğrenciye teknolojik eğitimler verileceği aktarıldı. Eğitim merkezinde 22 Ağustos’tan itibaren birçok öğrencinin eğitim görmesi hedefleniyor.

Büyük bir projenin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten proje yürütücüsü Doç. Dr. Zülfü Genç, “Projemizin adı Fırat’ın Çocukları İçin Teknoloji ve Yetkinlik Merkezi’dir. İlkokul düzeyinden başlamak üzere ortaokul, lise ve üniversite adayları olmak üzere toplamda bin 453 çocuk ve gence üst düzey teknoloji eğitimleri vermeyi planlıyoruz. Bu üst düzey eğitimler içerisinde yapay zeka eğitimleri, otonomi robotlarla ilgili eğitimler ve 3D tasarımları başta olmak üzere birçok eğitim var. Bu projenin milli teknoloji hamlesinin devam ettiği ülkemize büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. 22 Ağustos’tan itibaren okulların açılacağı sürece kadar birçok öğrencimizi burada eğitmeyi planlıyoruz. Yöremizdeki tüm çocukların bu projeye katılmalarını bekliyoruz” dedi.

Teknoloji merkezinin açılışına Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.