Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından ’Özgür Filistin’in Yanındayız’ sloganıyla Filistin’e yardım kampanyasına her kesimden destek geliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV tarafından işgalci İsrail’in zulmü altında zor günler geçiren Filistin halkına destek olmak amacıyla ’Özgür Filistin’in Yanındayız’ yardım kampanyası il ve ilçe müftülükleri ile TDV şubelerince sürdürülüyor. Bu çerçevede toplumun tüm kesimlerinden kampanyaya destek yağıyor.

Mollakendi Beldesi Şehit Yakup Kılınç Ortaokulu da topladıkları yardımı öğretmenleri eşliğinde Filistin’e gönderilmek üzere TDV Elazığ şubesine teslim etti. TDV Elazığ şubesi başkanı olarak yardımı teslim alan Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Filistin’e yardım kampanyasına desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.