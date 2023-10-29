Elazığ’da Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen fener alayı renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü, ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da coşkuyla kutlanıyor. Gün içerisinde çeşitli etkinlikler yapılırken akşam ise fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Gazi Caddesi’nde başlayan yürüyüş, marşlar söylenerek Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş renkli görüntüler oluşturdu.

Yürüyüşe, Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, STK temsilcileri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.