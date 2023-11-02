Türkiye’de zaman zaman görülen 20-25 santim uzunluğu olan Saga Ephippigera diğer adıyla "Çağaboğan" olarak bilinen çekirge Elazığ’da görüntülendi.

Baskil ilçesinde yaşayan bir vatandaş, bahçesinde dev bir çekirge fark etti. İlk defa böyle bir çekirge gören vatandaş, internetten yaptığı araştırmada etçil olduğunu ve tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen "Çağaboğan" olduğunu öğrendi. Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş, hayvanı cep telefonu ile görüntüledikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı.