İçişleri Bakanlığınca Elazığ’da 485 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka-38 Operasyonu’ başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Elazığ’da 485 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka-38 Operasyonu’ başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Elazığ’da “Eren Abluka-38 (Elazığ-Arıcak) Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Elazığ İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando ve güvenlik korucularından oluşan 485 personel ve 39 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor” denildi.