Elazığ’da Engelliler Haftası çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte özel bireyler doyasıya eğlendi.

Elazığ’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle etkinlik düzenlendi. Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte özel bireyler şarkılar eşliğinde eğlenerek unutulmaz dakikalar geçirdi. Özel bireyler daha sonra, kendilerine ikram edilen pamuk şekerinin tadına bakarak ‘Bir iz de sen bırak’ pankartına el izlerini bıraktı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, “Engellilerimiz için 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Elazığ Engelsiz Yaşam Merkezi’mizde bir etkinlik düzenledik. Engellilerimize sunmuş olduğumuz kuruluş bakımı, evde bakım ücreti ve engelli kimlik kartıyla sunmuş olduğumuz çeşitli yardımların yanında onların sosyal yaşamlarına katkı sunmakta önemli. Bugünkü amacımız bir nebze de olsa engelli kardeşlerimizin sosyal yaşamlarına katkı sunmaktır” dedi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, sosyal hizmetler müdürlüğü personeli ve özel bireyler katıldı.