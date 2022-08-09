Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde ücretsiz olarak açılan kurslar, uzman hocalar eşliğinde eğitimlerine devam ediyor.

Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde ücretsiz olarak açılan kurslar, uzman hocalar eşliğinde eğitimlerine devam ediyor.

Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırarak sosyal yaşamda aktif olacakları bir yaşam alanı olarak şehre kazandırılan Engelsiz Yaşam Merkezinde düzenlenen kurslara katılan engelli bireyler, donanımlarını artırarak meslek sahibi oluyor. Engelli vatandaşlar Engelsiz Yaşam Merkezinde aldıkları Temel Bilgisayar eğitimi ile geleceklerine yatırım yapıyor.

“Amacımız vatandaşlarımıza faydalı olmaktır”

Engelli bireylerle sohbet eden Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu Engelsiz Yaşam Merkezinde verilen eğitimlerin önemine dikkat çekerek, “Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları, Engelsiz Yaşam Merkezini yaparak sizlerin birbirinden güzel eğitimler almanızı sağlıyor. Amacımız birbirinden farklı eğitimler vererek hem sizlere hem de Elazığ’da yaşayan tüm vatandaşlarımıza faydalı olmaktır. Düzenlenen kurslara katılım sağladığınız, bizler de sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Engelli vatandaşlardan Başkan Şerifoğulları’na teşekkür

Engelsiz Yaşam Merkezinde verilen kurslar ile eğitimlerine katkı sağladıklarını söyleyen kursiyerler eğitimlerden çok memnun olduklarını ifade ederek Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür etti.

Engelli vatandaşlara yönelik düzenlenen resim, müzik, satranç ve danışmalık kurslarına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezine şahsen başvuruda bulunmaları gerektiği kaydedildi.