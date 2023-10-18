Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlenen saldırının ardından Elazığ’da vatandaşlar meydana çıkarak Filistin için dualar etti.

İsrail tarafından Filistin’e düzenlenen saldırılarda abluka altındaki Gazze’de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi’nin vurulmasının ardından Elazığ’da vatandaşlar meydana çıktı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanan vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edilirken, İsrail’e ise tepki gösterildi.