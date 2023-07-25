Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği elektrikli motosiklet, otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, merkeze Ataşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AEA 053 plakalı elektrikli motosiklet, 23 AR 456 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.